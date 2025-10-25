Трамп заявил, что назначит встречу с Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным только при наличии уверенности в сделке по урегулированию украинского конфликта.

"Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить время зря", – пояснил американский лидер.

Кроме того, он выразил разочарование в связи с ходом мирного урегулирования на Украине, подчеркнув, что у него "всегда были очень хорошие отношения" с российским президентом.

Трамп также заявил, что обсудит на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о сокращении Китаем импорта нефти из России. Глава Белого дома отметил, что Китай "значительно сокращает" закупки нефти у РФ, а Индия "полностью откажется от них".

Лидеры стран договорились о проведении саммита в Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. Позже по телефону созвонились госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров.

Однако в СМИ со ссылкой на свои источники отмечали, что подготовка к возможному саммиту приостановлена, так как Россия якобы еще недостаточно готова к переговорам по урегулированию конфликта. В МИД РФ, комментируя данную ситуацию, указывали на то, что невозможно отложить то, о чем еще не было договоренности.

В четверг, 23 октября, Трамп заявил, что принял решение отменить встречу с Путиным. По его словам, это было обусловлено тем, что Россия и Украина "вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта".

