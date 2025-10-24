Дмитриев заявил о попытках Европы сорвать прямой диалог РФ и США

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Евросоюз и Великобритания пытаются сорвать любой прямой диалог как между Россией и США, так и между президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Эти попытки тех людей, которые хотят продлить украинский конфликт, связаны с тем, что экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна, им важно создавать образ России как образ врага", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил о приезде бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в тот момент, когда мирное соглашение между Москвой и Киевом уже было почти готово. В результате он получил миллион фунтов от своих спонсоров и сказал украинским властям, что им нужно отказаться от мира с Россией, уверен глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что прибыл в США для продолжения диалога между Россией и Соединенными Штатами. Его визит был запланировал заранее на основании приглашения со стороны Вашингтона и не был отменен, несмотря на ряд недружественных действий со стороны американской стороны.

"Такой диалог жизненно необходим для всего мира и должен продолжаться на основании полного понимания позиции России и уважения ее национальных интересов", – указал глава РФПИ.

Он добавил, что планирует встретиться с несколькими представителями администрации главы Белого дома. В основном встречи будут проходить в закрытом формате, но одна из них будет публичной.

"Будем до американских коллег доносить, что нельзя становиться (экс-президентами США Джо. – Прим. ред.) Байденами, нельзя следовать ложным, абсолютно неправильным, провальным подходам Байдена и его администрации", – сказал Дмитриев.

Ранее СМИ уточняли, что Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, а также с рядом других американских политиков.

Визит главы РФПИ происходит на фоне решения Трампа отменить встречу с Путиным в Венгрии, о которой Москва и Вашингтон ранее договорились в ходе телефонных переговоров.

Позднее российский президент, комментируя слова американского коллеги, сказал, что речь, скорее всего, идет лишь о переносе личной встречи. Путин указывал, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.

