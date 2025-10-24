Форма поиска по сайту

24 октября, 18:11

Политика

Дмитриев опубликовал фото с маршрутом самолета над США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kadmitriev

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фото маршрута самолета, который летит над территорией США, на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На снимке видно, что самолет уже пролетел город Спрингфилд в штате Массачусетс и направляется в сторону штатов Коннектикут и Нью-Йорк. Дмитриев сопроводил свой пост песней исполнителя Баста "На заре".

Ранее СМИ сообщали, что гендиректор РФПИ прибыл в США для переговоров с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Предметом бесед должны стать отношения Москвы и Вашингтона.

Позже стало известно, что Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Кроме того, по данным собеседника СМИ, гендиректор РФПИ проведет встречу и с другими американскими политиками в рамках своего визита в Штаты.

