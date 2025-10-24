ТАСС: Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом в США

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

По данным источника, Дмитриев проведет встречу и с другими американскими политиками в рамках своего визита в США.

Ранее СМИ сообщили, что Дмитриев прибыл в Штаты для переговоров с представителями администрации главы Белого дома. По информации журналистов, предметом бесед должны стать отношения Москвы и Вашингтона.

До этого Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой лидеры договаривались во время телефонного разговора 16 октября.

Комментируя это решение, российский лидер сказал, что Трамп мог иметь в виду перенос встречи, а не ее отмену. Он также отметил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Венгрии без подготовки. Вместе с тем Белый дом тоже не исключил встречу Путина и Трампа в будущем.