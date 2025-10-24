CNN: Дмитриев встретится с представителями администрации США

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, в ходе встречи планируется обсудить отношения РФ и США.

Ранее Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой лидеры договаривались в своем телефонном разговоре 16 октября. Американский президент объяснил свое решение тем, что Москва и Киев не готовы к урегулированию конфликта.

Комментируя ситуацию, российский лидер сказал, что Трамп мог иметь в виду перенос встречи, а не ее отмену. Он также отметил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Венгрии без подготовки.

Вместе с тем Белый дом не исключил встречу Путина и Трампа в будущем. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что президент США и вся администрация надеются на возможность проведения встречи.