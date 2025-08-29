Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 06:45

Экономика

Российские туристы во Вьетнаме смогут расплачиваться с помощью QR-кода

Российские туристы во Вьетнаме смогут расплачиваться с помощью QR-кода

Запрет на навязывание допуслуг начнет действовать в России с 1 сентября

Эксперты рассказали, что ждет рынок бензина в России в сентябре

Новые законы в сфере экономики начнут действовать в России с 1 сентября

Эксперты обсудили будущее рынка труда в павильоне "Экономика Москвы"

Эксперт рассказал, какие меры примут для стабилизации цен на бензин в РФ

Эксперт рассказал, сколько стоят подарки в Telergam

Собянин: московские предприятия нарастили экспорт пищевой продукции на 19%

Эксперт рассказал, какие продукты подешевели в России за неделю

Сергей Собянин сообщил о росте оборота пищевой промышленности Москвы

Российские туристы во Вьетнаме смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода. Заместитель гендиректора вьетнамско-российского совместного банка VRB Константин Балдуев сообщил о запуске нового сервиса до конца года.

Клиенты ВТБ будут расплачиваться через привычное мобильное приложение. VRB играет ключевую роль в российско-вьетнамской торговле, обеспечивая также работу карт "Мир" во Вьетнаме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика