Российские туристы во Вьетнаме смогут расплачиваться с помощью QR-кода

Российские туристы во Вьетнаме смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода. Заместитель гендиректора вьетнамско-российского совместного банка VRB Константин Балдуев сообщил о запуске нового сервиса до конца года.

Клиенты ВТБ будут расплачиваться через привычное мобильное приложение. VRB играет ключевую роль в российско-вьетнамской торговле, обеспечивая также работу карт "Мир" во Вьетнаме.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.