Дискуссия о мегаполисе будущего состоялась в павильоне "Экономика Москвы"

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 12:30

Город

Мероприятие "Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня" состоялось в павильоне "Экономика Москвы" в парке "Музеон". Дискуссия была посвящена масштабному исследованию "Тренды развития городов мира". Его провели ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере экономики, урбанистики, технологий и социальных отношений.

Вместе с руководителем департамента экономической политики и развития Москвы Марией Багреевой участники дискуссии обсудили, как выявленные в рамках исследования ключевые мегатренды в развитии мегаполисов влияют на города и их жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
