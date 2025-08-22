Дискуссия о мегаполисе будущего состоялась в павильоне "Экономика Москвы"

Мероприятие "Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня" состоялось в павильоне "Экономика Москвы" в парке "Музеон". Дискуссия была посвящена масштабному исследованию "Тренды развития городов мира". Его провели ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере экономики, урбанистики, технологий и социальных отношений.

Вместе с руководителем департамента экономической политики и развития Москвы Марией Багреевой участники дискуссии обсудили, как выявленные в рамках исследования ключевые мегатренды в развитии мегаполисов влияют на города и их жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

