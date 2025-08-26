Форма поиска по сайту

26 августа, 15:30

Экономика

Эксперт рассказал о росте розничных цен на столичных заправках

Эксперт рассказал о росте розничных цен на столичных заправках

Розничные цены на столичных заправках ускорили свой рост, за последний год стоимость бензина увеличилась на 10%. Кроме того, во многих регионах также наметился дефицит топлива, рассказал экономической обозреватель Евгений Беляков.

Однако повышение цен в августе происходит ежегодно, например, из-за планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. О ситуации на топливном рынке – в эфире телеканала Москва 24.

экономика

