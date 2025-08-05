Московские предприятия нарастили выпуск продукции для дизайна интерьеров

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприятия нарастили выпуск продукции для создания уюта в доме. В ее число входят шторы, жалюзи, солнцезащитные системы, мебель, керамические панели, светильники и скульптуры ручной работы, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"С января по май 2025-го московские компании увеличили выпуск текстиля на 37,2%, изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения – на 17,6%, а отгрузку мебели – более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Одна из московских фабрик занимается выпуском более 200 моделей мебели, которая предназначается для дома, офиса и коммерческих интерьеров. В ассортимент "Шарм-дизайна" входят диваны, кресла, кровати, шкафы, кухни, гостиные, прихожие, библиотеки, стеллажи и комоды.

"Шарм-дизайн" остается стабильным и надежным производителем качественной мягкой и корпусной мебели в сегменте "эконом плюс". Фабрика и дальше будет увеличивать объем продаж и ассортимент", – подчеркнул гендиректор предприятия Гагик Аветисян.

В настоящее время компания возводит производственный комплекс в Зеленограде. Его площадь будет составлять около 1,5 гектара. Благодаря новому заводу возрастет выпуск мебели до 30 тысяч изделий в год. На производстве появятся линии по раскрою, поклейке, присадке и упаковке деталей. После открытия завода туда смогут трудоустроиться около 160 человек.

Еще одна компания – DirtyHands – производит интерьерные керамические панели, светильники, скульптуры, арт-объекты по эскизам архитекторов и дизайнеров. Изделия создаются вручную, что демонстрирует их уникальные текстуры, глубину цвета и выразительный художественный эффект.

Столичная компания ProfilDoors выпускает межкомнатные и входные двери и фурнитуру для них, а также перегородки. Кроме того, она производит системы открывания, стеновые композитные панели и рейки. При изготовлении продукции компания применяет инновационные технологии и современные материалы.

Ранее столичные текстильные фабрики нарастили объемы отгрузки одежды на 71,6%. Общая сумма поставок составила свыше 48,3 миллиарда рублей. На столичных предприятиях шьют спецодежду для профессионалов самых разных отраслей – от промышленности и топливно-энергетического комплекса до медицины, городского хозяйства и других сфер.

