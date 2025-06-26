Столичные компании нарастили производство бумажных изделий

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За первые четыре месяца 2025 года в Москве на 10% увеличилось производство бумажных изделий по сравнению с таким же периодом 2024-го. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает портал мэра и правительства столицы.

В городе более 700 компаний выпускают изделия из бумаги и картона, упаковку, книги и другую продукцию, которая востребована во многих отраслях промышленности. При городской поддержке предприятия постоянно увеличивают объемы производства и отгрузки, а также расширяют ассортимент. С января по апрель отгрузка выросла на 2,2% и составила более 17 миллиардов рублей, отметил Гарбузов.

ПАО "Ламбумиз" каждый год изготавливает свыше 600 миллионов единиц товаров. В его линейке есть картонная и гибкая упаковка, ламинированный картон и одноразовая посуда. Недавно компания начала осваивать выпуск асептической упаковки с длительным сроком хранения для молочной продукции и соков.

В этом году предприятие получило статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Теперь налог на недвижимость для него составляет 50% от исчисленного, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Как указал председатель совета директоров "Ламбумиза" Сергей Ботвин, налоговые льготы являются не просто экономической выгодой, но и стимулом для будущего развития и модернизации производства, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности. Предприятие продолжит вносить вклад в столичную экономику, развивая технологии в сфере упаковки и создавая качественную продукцию.

В свою очередь, компания ISBC производит RFID-продукцию. Например, выпущенные бумажные смарт-карты широко применяются в области транспорта. Также они используются для создания подарочных карт, билетов и визитных карточек с NFC.

Ранее сообщалось, что столичные компании химической промышленности увеличили объем производства на 42,8%. Они стали больше производить красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, а также мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических изделий.

При этом объем отгрузки за четыре месяца 2025 года увеличился на 38,2%, превысив 103 миллиарда рублей, рассказывал Гарбузов.