Фото: 123RF/wolfhound911

Россияне чаще всего заказывают торты с изображениями котов и Гарри Поттера, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование.

Образ Поттера лидирует среди героев киновселенных: торты с его изображением приобретаются в 2 раза больше, чем со Шреком, а также в 3,5 раза чаще, чем с Эдвардом Калленом из киноленты "Сумерки". При этом спрос на кондитерские изделия с последним персонажем связывают с цитатой "И давно тебе 17?", которую он произнес в фильме.

У животных лидером стали коты. Такие питомцы, как крысы, гуси и лягушки, появляются на различных десертах в 5 раз реже, чем кошки. Среди собак россияне чаще всего просят изобразить корги. Однако они в 7,3 раза меньше популярны, чем коты.

Популярностью в этом году также пользуется Стич из мультфильма "Лило и Стич". Изображения капибар, которые ранее часто применялись для украшения десертов, до сих пор находятся в топ-10 по спросу. В частности, их фигурки часто добавляют на торты.

Таким образом, как отмечают эксперты, тренд на необычные десерты, включая отсылки к популярным образам и мемам, до сих пор сохраняется среди россиян. Зачастую клиенты покупают десерты с собственным дизайном, на которых оставляют личные пожелания или шутки, а также фото именинника.

Ранее кулинарный блогер Лена Ярцева дала рекомендации, как сделать десерты полезными. По ее словам, в десертах и выпечке можно использовать натуральные подсластители, например сухофрукты. Также можно использовать стевию, сироп топинамбура или финики.

