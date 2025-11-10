Молодежи в России предложили выдавать квартиры за обещание прожить вместе 10 лет

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Молодежи в России могут начать бесплатно выдавать квартиры при условии, что они останутся в браке не менее 10 лет и родят ребенка. Автором инициативы выступил общественный деятель, политолог Вадим Попов, сообщает издание "Абзац".

Предложение с разработкой соответствующего закона он уже направил в правительство. Как объяснил общественник, идея направлена на преодоление низкой рождаемости в стране, рост которой невозможен без комплексного решения жилищной проблемы.

В частности, высокие процентные ставки по ипотеке и значительные цены на жилье делают приобретение квартиры для молодых пар практически нереальным. Тогда как идея предоставления недвижимости за "брачный стаж" в 10 лет могла бы стать эффективной мерой поддержки семей, обеспечив им уверенность и частично решив демографическую проблему.

"Понятно, что общая жилплощадь не всегда удержит людей от расставания, но позволит им долгосрочно планировать свою жизнь и не откладывать рождение ребенка", – отметил Попов, добавив, что в случае развода такие квартиры возвращались бы государству.

Ранее Владимир Путин призвал власти сделать все необходимое, чтобы рождение ребенка не ухудшало положение семей в стране. По его словам, нужно прийти к тому, чтобы люди стремились стать родителями и хотели реализоваться в воспитании детей, а также были уверены в том, что правительство окажет в нужный момент поддержку и "подставит плечо".

При этом президент сделал акцент на том, что в вопросе рождения ребенка "не может и не должно быть" никакого давления.

