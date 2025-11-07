Форма поиска по сайту

07 ноября, 15:57

Экономика
Экономист Ордов: отказ от наличных денег в России – это не утопия

На черный день: почему молодежь массово отказывается от наличных

Большинство молодых американцев отказались от использования наличных, отдав предпочтение цифровым платежам. С чем связано такое явление и сможет ли это привести к полному выведению из оборота банкнот, в том числе в России, разбиралась Москва 24.

"Тратить не задумываясь"

Фото: 123RF.com/nateemee

Зумеры предпочитают цифровые платежи, считая наличные устаревшим средством. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на один из опросов.

"Более половины представителей поколения Z (53%) используют наличные как последнее средство оплаты", – сказано в результатах опроса, в котором приняли участие более 2 000 человек.

Исследование также показало, что неприязнь молодежи к наличным связана не только с вопросами удобства или престижа.

"54% представителей поколения Z признают, что они более склонны тратить деньги не задумываясь, когда у них есть наличные, чем при оплате кредитной/дебетовой картой", – отметили эксперты.

В целом выяснилось, что финансовые привычки зумеров опровергают стереотипы об их безответственности: 46% респондентов пополняют вклады на случай чрезвычайной ситуации, 39% делают это, чтобы создать чувство финансовой безопасности, а 36% откладывают деньги на важные цели, например на переезд от родителей.

В свою очередь, в России уже к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования бумажных денег. Последние несколько лет доля наличных платежей стремительно сокращается, отмечают эксперты, – люди все чаще отдают предпочтение цифровым и банковским картам.

При этом, несмотря на цифровизацию, общий объем наличных, наоборот, вырос – в частности, если в 2014 году на руках у населения было около 8 триллионов рублей наличными, то в 2024-м эта сумма достигла 18 триллионов. Причина тому – развитие теневой экономики, объяснял экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков.

"Малый бизнес, особенно в регионах, предпочитает скрывать доходы. А в таком деле лучше не оставлять цифровые следы – вот покупателей и просят расплачиваться наличкой, при этом мотивируют их скидками. Стандартная развилка следующая: можете заплатить картой, но если заплатите наличными, то получите скидку в 10%. Большинство, как правило, соглашаются", – рассказал он.

"На случай чрезвычайной ситуации"

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Для молодого поколения, выросшего в эпоху безналичных расчетов, использование банковских карт и QR-кодов стало естественной нормой, особенно в крупных городах. Об этом в беседе с Москвой 24 сказала независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Однако наличные остаются критически важными в условиях нестабильной связи, когда отключения интернета делают невозможными электронные платежи", – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что наличные расчеты остаются привычной и комфортной формой оплаты для старшего поколения.

Кроме того, существует географическое разделение: в крупных агломерациях преобладают безналичные платежи, тогда как в глубинке и малых городах наличные сохраняют ведущие позиции, отчасти поддерживая теневую экономику. Но в целом две формы денег взаимодополняют друг друга, удовлетворяя разные потребности – для крупных сделок удобны безналичные переводы, а для мелких повседневных покупок часто практичнее наличные.
Марина Новикова
независимый финансовый советник

Эксперт также подчеркнула, что, говоря о перспективах, в ближайшие годы полный отказ от наличных денег невозможен.

Однако директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 отметил, что отказ от наличных "не станет утопией".

"Этот тренд среди молодого поколения связан с удобством современных гаджетов и финансовых технологий, тогда как возрастные люди сохраняют приверженность наличным расчетам, – явлению, возможно, коренящемуся в посткризисном синдроме после 1990-х с их ограничениями на снятие наличных и гиперинфляцией", – пояснил экономист.

Недоверие к банковскому сектору у многих осталось, и эти люди постоянно готовятся к кризису, в отличие от молодежи, не имеющей подобного опыта и воспринимающей цифровые технологии как естественную среду обитания.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

Еще один важный момент с наличными связан с незаконным оборотом, уходом от налогов, однако это регулируется законодательством, заметил Ордов.

"И в условиях эффективного отслеживания сомнительных операций налоговой службой наличные остаются единственным способом их осуществления", – подчеркнул он.

Отказ от наличного обращения принесет пользу в том числе через снижение незаконных схем, что подтверждается опытом отдельных европейских стран с уровнем электронных платежей выше 97%, заключил экономист.

При этом кандидат экономических наук Лазарь Бадалов призвал не переоценивать этот опыт. В плане минимизации использования "бумаги" дальше всех продвинулась Швеция, хоть и не смогла до сих пор отказаться от них полностью. Это связано со множеством нюансов, решение которых правительство Королевства до сих пор ищет – прежде всего как проводить платежи в случаях перебоев со связью и интернетом, рассказал Бадалов.

Плюс важно понимать, что сравнивать Россию и Швецию некорректно.

"Территория, количество населения и многое-многое другое – все эти параметры в карликовых государствах отличаются от тех, которые могут быть характерны для крупных держав", – пояснил он.

И, хотя тенденция к сокращению использования бумажных купюр в России действительно актуальна, она не настолько значительна, чтобы речь шла о полном отказе, считает эксперт. На первый взгляд, нынешняя доля обращения наличных в стране в 10% кажется небольшой, однако на деле – 14 миллионов человек – это существенно для экономики страны, заключил он.

Зудакова Татьяна

экономикаистории

Главное

