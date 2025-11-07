Экономист Ордов: отказ от наличных денег в России – это не утопия

Большинство молодых американцев отказались от использования наличных, отдав предпочтение цифровым платежам. С чем связано такое явление и сможет ли это привести к полному выведению из оборота банкнот, в том числе в России, разбиралась Москва 24.

"Тратить не задумываясь"

Зумеры предпочитают цифровые платежи, считая наличные устаревшим средством. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на один из опросов.

"Более половины представителей поколения Z (53%) используют наличные как последнее средство оплаты", – сказано в результатах опроса, в котором приняли участие более 2 000 человек.

Исследование также показало, что неприязнь молодежи к наличным связана не только с вопросами удобства или престижа.

"54% представителей поколения Z признают, что они более склонны тратить деньги не задумываясь, когда у них есть наличные, чем при оплате кредитной/дебетовой картой", – отметили эксперты.

В целом выяснилось, что финансовые привычки зумеров опровергают стереотипы об их безответственности: 46% респондентов пополняют вклады на случай чрезвычайной ситуации, 39% делают это, чтобы создать чувство финансовой безопасности, а 36% откладывают деньги на важные цели, например на переезд от родителей.

В свою очередь, в России уже к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования бумажных денег. Последние несколько лет доля наличных платежей стремительно сокращается, отмечают эксперты, – люди все чаще отдают предпочтение цифровым и банковским картам.

При этом, несмотря на цифровизацию, общий объем наличных, наоборот, вырос – в частности, если в 2014 году на руках у населения было около 8 триллионов рублей наличными, то в 2024-м эта сумма достигла 18 триллионов. Причина тому – развитие теневой экономики, объяснял экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков.

"Малый бизнес, особенно в регионах, предпочитает скрывать доходы. А в таком деле лучше не оставлять цифровые следы – вот покупателей и просят расплачиваться наличкой, при этом мотивируют их скидками. Стандартная развилка следующая: можете заплатить картой, но если заплатите наличными, то получите скидку в 10%. Большинство, как правило, соглашаются", – рассказал он.

"На случай чрезвычайной ситуации"

Для молодого поколения, выросшего в эпоху безналичных расчетов, использование банковских карт и QR-кодов стало естественной нормой, особенно в крупных городах. Об этом в беседе с Москвой 24 сказала независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Однако наличные остаются критически важными в условиях нестабильной связи, когда отключения интернета делают невозможными электронные платежи", – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что наличные расчеты остаются привычной и комфортной формой оплаты для старшего поколения.





Марина Новикова независимый финансовый советник Кроме того, существует географическое разделение: в крупных агломерациях преобладают безналичные платежи, тогда как в глубинке и малых городах наличные сохраняют ведущие позиции, отчасти поддерживая теневую экономику. Но в целом две формы денег взаимодополняют друг друга, удовлетворяя разные потребности – для крупных сделок удобны безналичные переводы, а для мелких повседневных покупок часто практичнее наличные.

Эксперт также подчеркнула, что, говоря о перспективах, в ближайшие годы полный отказ от наличных денег невозможен.

Однако директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 отметил, что отказ от наличных "не станет утопией".

"Этот тренд среди молодого поколения связан с удобством современных гаджетов и финансовых технологий, тогда как возрастные люди сохраняют приверженность наличным расчетам, – явлению, возможно, коренящемуся в посткризисном синдроме после 1990-х с их ограничениями на снятие наличных и гиперинфляцией", – пояснил экономист.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Недоверие к банковскому сектору у многих осталось, и эти люди постоянно готовятся к кризису, в отличие от молодежи, не имеющей подобного опыта и воспринимающей цифровые технологии как естественную среду обитания.

Еще один важный момент с наличными связан с незаконным оборотом, уходом от налогов, однако это регулируется законодательством, заметил Ордов.

"И в условиях эффективного отслеживания сомнительных операций налоговой службой наличные остаются единственным способом их осуществления", – подчеркнул он.

Отказ от наличного обращения принесет пользу в том числе через снижение незаконных схем, что подтверждается опытом отдельных европейских стран с уровнем электронных платежей выше 97%, заключил экономист.

При этом кандидат экономических наук Лазарь Бадалов призвал не переоценивать этот опыт. В плане минимизации использования "бумаги" дальше всех продвинулась Швеция, хоть и не смогла до сих пор отказаться от них полностью. Это связано со множеством нюансов, решение которых правительство Королевства до сих пор ищет – прежде всего как проводить платежи в случаях перебоев со связью и интернетом, рассказал Бадалов.

Плюс важно понимать, что сравнивать Россию и Швецию некорректно.

"Территория, количество населения и многое-многое другое – все эти параметры в карликовых государствах отличаются от тех, которые могут быть характерны для крупных держав", – пояснил он.

И, хотя тенденция к сокращению использования бумажных купюр в России действительно актуальна, она не настолько значительна, чтобы речь шла о полном отказе, считает эксперт. На первый взгляд, нынешняя доля обращения наличных в стране в 10% кажется небольшой, однако на деле – 14 миллионов человек – это существенно для экономики страны, заключил он.