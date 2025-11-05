Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

"Деньги 24": литр бензина в России подорожал более чем на 10 копеек за прошлую неделю

"Деньги 24": ЦБ РФ ужесточит требования к заемщикам

Эксперт рассказал, зачем на купюрах стали изображать деятелей и города

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Центробанк планирует масштабную реформу рынка микрозаймов

"Познавательный фильм": Москва. Как устроены технопарки

На портале mos.ru начался прием заявок для бизнеса для участия в проекте "Зима в Москве"

Российскому агробизнесу стал доступен ИИ

В России сократилось количество находящихся в обращении платежных карт, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По мнению эксперта, это связано с ограничениями Центробанка по выпуску карт, ростом популярности бесконтактных платежей, завершением массовой замены Visa и Mastercard на "Мир", а также высокой ключевой ставкой, делающей кредитные карты дорогими.

По данным ЦБ, 88% из всех карт в обороте – дебетовые, но многие из них россияне просто не используют. В среднем задействовано лишь 60% дебетовых и 70% кредитных карт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика