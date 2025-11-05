"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

В России сократилось количество находящихся в обращении платежных карт, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По мнению эксперта, это связано с ограничениями Центробанка по выпуску карт, ростом популярности бесконтактных платежей, завершением массовой замены Visa и Mastercard на "Мир", а также высокой ключевой ставкой, делающей кредитные карты дорогими.

По данным ЦБ, 88% из всех карт в обороте – дебетовые, но многие из них россияне просто не используют. В среднем задействовано лишь 60% дебетовых и 70% кредитных карт.

