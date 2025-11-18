18 ноября, 07:11Экономика
Цена биткоина опустилась ниже 90 тысяч долларов
Фото: depositphotos/VadimVasenin
Стоимость биткоина во время торгов опускалась ниже 90 тысяч долларов впервые с 22 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 06:30 по Москве, цена криптовалюты снижалась до 89 931 доллара. Спустя некоторое время биткоин замедлил падение и на данный момент торгуется на уровне 90 859 долларов.
Ранее министерство финансов РФ приступило к формированию государственного реестра майнеров. В системе уже зарегистрировано 1 364 майнера. Кроме того, Минфин принял решение о налогообложении майнинга.
В свою очередь, депутаты Госдумы предлагали создать в России сеть легальных криптовалютных обменников. К работе обменников будут разработаны четкие требования. Благодаря этому удастся снизить нелегальный оборот криптовалют, укрепить доверие россиян к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за деньгами.
