Семьи с детьми смогут оформить льготные автокредиты в России

Россияне смогут взять льготный кредит на покупку автомобиля. Программу выдачи займов с низкими процентами расширят в апреле.

В первую очередь оформить льготные автокредиты смогут семьи с детьми. В Минпромторге РФ уверены, что такой шаг будет выгоден не только покупателям, но и продавцам.

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