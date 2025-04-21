21 апреля, 07:15Экономика
Семьи с детьми смогут оформить льготные автокредиты в России
Россияне смогут взять льготный кредит на покупку автомобиля. Программу выдачи займов с низкими процентами расширят в апреле.
В первую очередь оформить льготные автокредиты смогут семьи с детьми. В Минпромторге РФ уверены, что такой шаг будет выгоден не только покупателям, но и продавцам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Автоэксперт объяснил, стоит ли брать китайские машины на фоне низких продаж
- В России резко упала цена на "Москвич 3"