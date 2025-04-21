Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 07:15

Экономика

Семьи с детьми смогут оформить льготные автокредиты в России

Семьи с детьми смогут оформить льготные автокредиты в России

Правительство РФ разработает меры поддержки банков, выдающих льготную ипотеку

"Деньги 24. Итоги": как торговая война США и Китая повлияет на экономику мира

"Москва сегодня": как торговая война США и Китая может повлиять на цены в России

"Деньги 24": спрос на арендные загородные дома в Москве вырос в 1,5 раза

В школе в ТиНАО школьников учат печатать еду на 3D-принтерах

Более миллиона москвичей установили самозапрет на кредиты

Новости мира: во Флориде мужчина открыл огонь на территории кампуса университета

В Роспатенте зарегистрирована английская версия товарного знака IKEA

"Деньги 24": что происходит с рублем и почему он укрепляется

Россияне смогут взять льготный кредит на покупку автомобиля. Программу выдачи займов с низкими процентами расширят в апреле.

В первую очередь оформить льготные автокредиты смогут семьи с детьми. В Минпромторге РФ уверены, что такой шаг будет выгоден не только покупателям, но и продавцам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатранспортавтовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика