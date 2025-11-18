Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 11:05

Экономика

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4 тыс долларов впервые с 7 ноября

Фото: 123RF.com/ollinka

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре опустилась ниже 4 000 долларов за тройскую унцию впервые с 7 ноября 2025 года. Это следует из данных торговой площадки Comex.

В частности, согласно данным на 10:36 по московскому времени, цена снижалась на 1,85% и составляла 3 999,1 доллара за тройскую унцию. К 10:41 – стоимость замедлила снижение до 4 011,6 доллара.

Ранее стоимость серебра превысила 54 доллара за тройскую унцию впервые в истории. Стоимость драгметалла увеличилась на 6,01%, до 54,0350 доллара. После она ускорила рост на 6,34% и составила 54,2 доллара.

До этого стоимость золота поднялась выше 4 150 долларов за тройскую унцию впервые с 24 октября. Более того, цена на драгметалл увеличивалась на 3,63%, до 4 153,4 доллара.

Читайте также


экономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика