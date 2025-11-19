Жители подмосковного ЖК столкнулись с проблемой парковки

Выезд из собственного двора занимает у жителей подмосковного жилого комплекса "Государев дом" до 1,5 часа. Как сообщают местные жители, они покупали квартиры с обещанием строительства многоуровневой парковки, однако сроки неоднократно переносились, и теперь решение проблемы откладывается на несколько лет.

По словам жителей, автомобилисты вынуждены по 40 минут искать место для парковки, машины стоят на газонах и бордюрах, что затрудняет проезд скорой помощи и пожарных машин. Администрация Ленинского городского округа сообщила, что ведется работа по строительству 300 дополнительных парковочных мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.