Мужчины стали чаще интересоваться традиционно женскими профессиями

Число резюме от мужчин на традиционно женские вакансии в этом году выросло на 40%. Наибольший интерес представители сильного пола проявили к профессии няни, где количество заявок увеличилось на 56%.

Также значительно, на 52%, стало больше мужских резюме на позиции медбратьев, а общее число желающих освоить эту профессию выросло на 14%. Рботодатели тоже стали активнее отказываться от гендерных предпочтений при найме персонала.

