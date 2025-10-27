Форма поиска по сайту

27 октября, 07:45

Общество

Российские врачи смогут рекомендовать только зарегистрированные Минздравом БАДы

Российские врачи и фельдшеры смогут рекомендовать пациентам только биологически активные добавки, зарегистрированные Минздравом.

Ведомство разработало проект, согласно которому БАДы будут включать в специальный перечень и назначать пациентам только при наличии медицинских показаний.

Критериями для внесения добавок в список станут качество, эффективность и соответствие требованиям Евразийского экономического союза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

