Российские врачи смогут рекомендовать только зарегистрированные Минздравом БАДы
Российские врачи и фельдшеры смогут рекомендовать пациентам только биологически активные добавки, зарегистрированные Минздравом.
Ведомство разработало проект, согласно которому БАДы будут включать в специальный перечень и назначать пациентам только при наличии медицинских показаний.
Критериями для внесения добавок в список станут качество, эффективность и соответствие требованиям Евразийского экономического союза.
