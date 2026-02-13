Путину передали икону Божией Матери "Целительница"

Фото: kremlin.ru

Руководитель фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра", протоиерей Александр Ткаченко передал Владимиру Путину в дар икону Божией Матери "Целительница". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Перед тем как вручить икону, священнослужитель рассказал, что ранее она находилась в Алексеевском женском монастыре столицы и с XVII века почиталась как чудотворная.

"Примите эту икону как благодарность от родителей, от детей за создание фонда и благословение на ваши труды", – сказал Ткаченко.

Путин поблагодарил протоиерея за икону, перекрестился и поцеловал святой образ. Затем президент пожал священнику руку.

Ранее Путин исполнил новогодние желания двух детей, которые написали о своих мечтах в обращениях на прямую линию. 11-летний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета, а юнармеец Егор из Алтайского края смог благодаря российскому лидеру полетать на самолете. Дети рассказали, что испытали потрясающие эмоции от подарков.