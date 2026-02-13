Инвесторы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря этому застройщики возводят и передают различные объекты столичным властям. В итоге такие договоры позволяют обеспечивать жилую застройку нужным количеством социальных объектов и мест приложения труда.

"В заключенных между Москвой и девелоперами договорах фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Из 74 договоров, заключенных в 2025 году, 31 нацелен на создание мест приложения труда, еще 43 – на возведение объектов социальной инфраструктуры", – добавил Ефимов.

За прошедший год число таких документов выросло почти в 2 раза. Например, в 2024 году оказалось заключено лишь 18 договоров на строительство и передачу столице 22 социальных объектов.

Школы, детсады, поликлиники и другие объекты возводятся сдаются в эксплуатацию одновременно с жилыми корпусами. Кроме того, в документах четко прописаны очередность создания объектов и обязанности застройщика по организации дорожного движения, обеспечению нужным количеством квартир по реновации и так далее.

"Договоры между городом и застройщиками помогают создать удобную и безопасную городскую среду для москвичей", – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Наибольшее количество инфраструктурных объектов в рамках таких договоров появится на территории Рублево-Архангельское в 120-м квартале района Кунцево. Здесь с 2026 по 2039 год планируется построить и передать в собственность города два образовательных комплекса, четыре школы и семь детских садов.

"Таким образом, будет создано 2 690 дошкольных и 5 570 школьных мест. Также построят городскую поликлинику на одну тысячу посещений в смену", – резюмировал Овчинский.

Ранее сообщалось, что за 13 лет существования льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали у столицы 73 объекта недвижимости. В настоящее время льготной ставкой пользуются уже 50 нанимателей зданий и помещений. Благодаря льготной программе удалось также восстановить и сохранить 25 исторических зданий.

