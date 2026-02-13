Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 15:43

Город

Инвесторы заключили с Москвой 74 инфраструктурных договора в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря этому застройщики возводят и передают различные объекты столичным властям. В итоге такие договоры позволяют обеспечивать жилую застройку нужным количеством социальных объектов и мест приложения труда.

"В заключенных между Москвой и девелоперами договорах фиксируются все взаимные обязательства застройщика и города, льготы и меры ответственности. Из 74 договоров, заключенных в 2025 году, 31 нацелен на создание мест приложения труда, еще 43 – на возведение объектов социальной инфраструктуры", – добавил Ефимов.

За прошедший год число таких документов выросло почти в 2 раза. Например, в 2024 году оказалось заключено лишь 18 договоров на строительство и передачу столице 22 социальных объектов.

Школы, детсады, поликлиники и другие объекты возводятся сдаются в эксплуатацию одновременно с жилыми корпусами. Кроме того, в документах четко прописаны очередность создания объектов и обязанности застройщика по организации дорожного движения, обеспечению нужным количеством квартир по реновации и так далее.

"Договоры между городом и застройщиками помогают создать удобную и безопасную городскую среду для москвичей", – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Наибольшее количество инфраструктурных объектов в рамках таких договоров появится на территории Рублево-Архангельское в 120-м квартале района Кунцево. Здесь с 2026 по 2039 год планируется построить и передать в собственность города два образовательных комплекса, четыре школы и семь детских садов.

"Таким образом, будет создано 2 690 дошкольных и 5 570 школьных мест. Также построят городскую поликлинику на одну тысячу посещений в смену", – резюмировал Овчинский.

Ранее сообщалось, что за 13 лет существования льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторы арендовали у столицы 73 объекта недвижимости. В настоящее время льготной ставкой пользуются уже 50 нанимателей зданий и помещений. Благодаря льготной программе удалось также восстановить и сохранить 25 исторических зданий.

Читайте также


город

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика