Юрист Русяев: за запуск фейерверка может грозить штраф до 120 тыс руб

Фото: 123RF.com/thailandonly

За запуск фейерверка в запрещенных для этого местах, который привел к причинению вреда по неосторожности, грозит штраф до 120 тысяч рублей, заявил юрист Илья Русяев в беседе с Москвой 24.

"Двор многоэтажки, балкон, крыша, детская площадка, узкий проезд между машинами – все это прямо относится к запрещенным местам. Запуск из таких точек – нарушение требований пожарной безопасности, даже если фейерверк отработал без осечек и никого не задел", – уточнил Русяев.

Согласно статье 20.4 КоАП, за запуск салюта в неположенном месте гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а при особом противопожарном режиме – от 10 до 20 тысяч рублей. В случае возникновения пожара с повреждением имущества или причинением вреда здоровью придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

"Если запускать салют ночью, в силу вступают еще и региональные законы о тишине, нарушение которых является поводом для вызова полиции у соседей. Ситуация резко меняется, как только фейерверк наносит реальный ущерб. Прожженный капот автомобиля, загоревшийся балкон, подпаленная детская коляска во дворе – это повреждение чужого имущества с последующей административной или даже уголовной оценкой", – указал юрист.

В последнем случае, если повреждение имущества было умышленным, применяется статья 167 УК, по которой максимальный срок составляет 2 года лишения свободы. Если фигурирует общеопасный способ либо вред оказался крупным, то гражданину грозит до 5 лет тюрьмы.

"Когда вред возникает не из-за умысла, а по неосторожности, используется статья 168 УК. Она предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, различные виды работ и ограничение свободы, но верхняя граница возможного наказания – 1 год лишения свободы", – сказал специалист.

Еще жестче законодательство относится к случаям, когда страдает человек. В частности, ожоги и травмы – это уже предмет экспертизы, которая определит степень вреда здоровью. Легкие повреждения сулят крупным штрафом, но тяжкий вред или смерть приводят к соответствующим уголовным статьям – 118 УК ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности").

"В таком случае пострадавший или его родственники могут требовать компенсацию расходов на лечение, утраченного заработка и морального вреда. Если пострадавший получил тяжкий вред здоровью, наказание может составить в том числе и ограничение свободы до 3 лет", – сказал Русяев.

Если человек погиб, виновнику грозит от 2 до 4 лет ограничения свободы. Поэтому юрист предложил использовать пиротехнику только на открытых площадках с соблюдением инструкции и учетом местных ограничений по времени и месту запуска.

Ранее эксперты заявляли, что размещение новогодних гирлянд на внешней стороне окон многоквартирных домов может привести к штрафу. Для украшения фасадов необходимо предварительное согласие собственников жилья, а в обратном случае гражданину грозит 15 тысяч рублей штрафа.

