Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

Морозы до минус 50 градусов ударили в России в ночь на вторник, 25 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, соответствующие значения были зафиксированы на метеостанциях Юрты и Усть-Нера в Якутии. При этом самой холодной точкой в стране стала метеостанция Делянкир, где столбик термометра опустился до минус 50,7 градуса.

В свою очередь, в Оймяконе температура опустилась до минус 49,5 градуса, а в Якутске под утро мороз достиг минус 37,5, что на 8 градусов ниже климатической нормы, характерной для декабря.

"В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся", – добавил Тишковец.

При этом в Москве настоящей зимы не будет до конца ноября, заявляла ранее синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха на этой неделе в темное время суток будет опускаться до минус 4 градусов, а в светлое – подниматься до плюс 3 градусов.

Кроме того, атлантический циклон принесет осадки разной интенсивности. В частности, ночью возможен снег, в результате чего в некоторых районах может сформироваться временный покров, а днем – мокрый снег и дождь.