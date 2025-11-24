Интенсивность экстремальных осадков может вырасти на 41% к концу века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интенсивность экстремальных суточных осадков на суше может вырасти примерно на 41% к концу века при высоких выбросах парниковых газов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на результаты работы проекта MESACLIP, разработанного группой ученых под руководством доктора Пинга Чанга.

В рамках исследования была создана "сетка", охватившая около 25 километров в атмосфере и 10 километров в океане. В системе отражаются процессы, которые в старых версиях попадали в одну "клетку" размером с небольшой регион.

Более высокая точность наблюдений помогла экспертам описать траекторию ветров, движение влаги и зарождение мощных грозовых комплексов. Кроме того, было установлено, что прирост экстремальных дождей связан с изменением региональных ветров.

"Сейчас становится ясно, что традиционные модели не отражают истинных последствий изменения климата", – отметил представитель Метеорологической службы Великобритании Дуг Смит.

Система способна показать длинные цепочки гроз, атмосферные реки и ураганы. Прогнозы продемонстрировали более резкое усиление экстремальных осадков, особенно в прибрежных районах США.

Эксперименты охватили период с 1900 по 2100 год. В них вошли сценарии будущего, основанные на уровне выбросов парниковых газов.

При этом модель также объясняет усиление мезомасштабной конвергенции, при которой ветры вплотную сжимают влажный воздух и формируют идеальные условия для проливных дождей. В результате появляются продолжительные грозовые системы.

Вместе с тем проект MESACLIP воспроизводит области неожиданного похолодания в Южном океане и восточной части Тихого океана. Причиной ученые назвали воздействие озоновой дыры.

Ранее российские ученые из Института озероведения РАН зафиксировали значительное потепление Ладожского озера и изменение его ледового режима. По данным экспертов, это связано с климатическими вариациями региона и глобальным потеплением.