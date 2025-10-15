Форма поиска по сайту

Новости

15 октября, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как правильно убираться дома

Как организовать пространство, чтобы у каждой вещи было свое место и чтобы уборка не отнимала все силы и время? Что делать с вещами, которые жалко выбросить?

Как поддерживать порядок на кухне, когда постоянно готовишь? Как грамотно организовать гардероб, чтобы утром не тратить время на поиски одежды?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила организатор пространства Екатерина Шитикова.

Программа: Миллион вопросов
обществовидеоДарья Крамарова

