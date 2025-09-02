Форма поиска по сайту

02 сентября, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": могут ли запретить сайты знакомств

Сегодня большая часть взрослых россиян знакомится в интернете. Но специальные сайты и приложения могут оказаться под запретом. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, настоящую любовь там найти сложно, но легко – столкнуться с мошенниками. Что будет с теми, для кого онлайн-знакомства являются единственным способом построить семью? И станет ли ограничение вмешательством в личную жизнь граждан?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидео

