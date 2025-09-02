Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 07:45

Город

Какие мероприятия в рамках "Лета в Москве" пройдут для детей в начале сентября

Какие мероприятия в рамках "Лета в Москве" пройдут для детей в начале сентября

Москва вошла в топ направлений для экскурсионных поездок летом 2025 года

"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда

"Утро": температура воздуха в Москве составит 17 градусов 2 сентября

Вестибюль № 1 станции МЦК Крымская закроют с 2 по 4 сентября

Полиция прервала несколько выступлений уличных артистов в Москве

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Более 200 российских брендов представлены на показах Московской недели моды

Температура превысит климатическую норму на 1–2 градуса в Москве в сентябре

"Новости дня": специалисты приступили к реконструкции Малого Чертановского пруда

Москвичам рассказали, куда можно сходить с детьми в начале сентября в рамках проекта "Лето в Москве". Например, в особняке Морозовой можно посетить городской квест с использованием мультимедийных технологий.

До 7 сентября будет работать скейт-парк на фестивальной площадке "Митино". Также можно попасть на открытые тренировки самокат-школы.

В 19:20 в летнем кинотеатре в парке "Музеон" начнется показ фильма "Жизнь Чака".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика