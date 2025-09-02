Какие мероприятия в рамках "Лета в Москве" пройдут для детей в начале сентября

Москвичам рассказали, куда можно сходить с детьми в начале сентября в рамках проекта "Лето в Москве". Например, в особняке Морозовой можно посетить городской квест с использованием мультимедийных технологий.

До 7 сентября будет работать скейт-парк на фестивальной площадке "Митино". Также можно попасть на открытые тренировки самокат-школы.

В 19:20 в летнем кинотеатре в парке "Музеон" начнется показ фильма "Жизнь Чака".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.