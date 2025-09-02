До 19 градусов и кратковременный дождь ожидаются в столице 2 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве во вторник, 2 сентября, составит от 17 до 19 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 16–21 градуса, тоже возможны кратковременные осадки, местами умеренные.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в европейской части России в сентябре будет выше климатической нормы. Показатели термометров превысят многолетние значения в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском, а также западной половине Приволжского федеральных округов.

Кроме того, главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что потепление вновь ожидается в Москве к субботе, 6 сентября. По ее данным, сейчас столичный регион пересекает холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки на север Подмосковья. После этого атмосферное давление вырастет, и погоду определит антициклон северного происхождения.

