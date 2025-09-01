Температура воздуха в Москве 2 сентября составит 17–19 градусов

По данным Гидрометцентра, 2 сентября в столицу начнет поступать умеренно холодный воздух с северо-запада. Ночные температуры останутся в пределах 13–15 градусов, днем воздух прогреется до 17–19 градусов.

Синоптики отмечают, что летняя погода сохранится еще около двух недель. В дневные часы температура будет держаться выше 20 градусов, а дожди ожидаются только кратковременные.

