Новая прогулочная зона открылась рядом с Беловежским прудом в Москве

Новая прогулочная зона открылась после реконструкции в Можайском районе вокруг Беловежского пруда.

За несколько месяцев здесь установили качели, лавочки и шезлонги для отдыхающих. Также оборудовали современные детские и спортивные площадки, сделали новое освещение, дорожки и лестницы. Во время работ очистили водоем. Рядом обновили сцену для районных мероприятий.

Благоустройство территории вокруг Беловежского пруда – это часть активного развития Можайского района. Впервые ее реконструировали в 2014 году, но за 11 лет она перестала соответствовать современным стандартам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.