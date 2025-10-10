Форма поиска по сайту

10 октября, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": дизайнер рассказала, как создать идеальный интерьер в типовой квартире

На что обратить внимание при ремонте типовой однушки? Как превратить квартиру в уютное и функциональное пространство, избежать ошибок в планировке и не потратить все состояние? Можно ли совместить кухню-гостиную с детской и как выбрать правильное освещение для маленького помещения?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила дизайнер интерьеров и эксперт по перепланировкам Наталья Соло.

обществовидеоДмитрий Найда

