"Миллион вопросов": дизайнер рассказала, как создать идеальный интерьер в типовой квартире

На что обратить внимание при ремонте типовой однушки? Как превратить квартиру в уютное и функциональное пространство, избежать ошибок в планировке и не потратить все состояние? Можно ли совместить кухню-гостиную с детской и как выбрать правильное освещение для маленького помещения?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила дизайнер интерьеров и эксперт по перепланировкам Наталья Соло.