Мокрый снег и слабая оттепель ожидаются в Москве с приходом теплого фронта

Зима с устойчивыми морозами не придет в Москву до Нового года. С приближением теплого атмосферного фронта в столице ожидается мокрый снег и слабая оттепель с температурой около 0.

Пик потепления до 5–7 градусов прогнозируется на 27 ноября. Однако к концу недели столбики термометров вновь опустятся до нулевой отметки. При взаимодействии теплого влажного воздуха с холодной поверхностью возможны явления гололедицы.

