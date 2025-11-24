Эксперт рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника

Работодателю за сорванный отпуск сотрудника может грозить штраф до 50 тысяч рублей, заявила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

По ее словам, дополнительно работник может взыскать с работодателя компенсацию морального вреда или дополнительные дни отпуска. Юрист подчеркнула, что в случае нарушения член трудового коллектива может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

