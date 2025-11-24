Туман может накрыть столицу в середине недели

В середине недели столицу может накрыть туман из-за притока теплого воздуха. При этом ноябрь уже превысил месячную норму по осадкам, а температура продолжает оставаться на несколько градусов выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 25 ноября ожидается похолодание до минус 1–3 градусов. Днем температура будет около 0, но останется выше привычных значений этого времени года. Предстоящая зима в столице также ожидается теплее обычного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.