Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрь перевыполнил месячную норму осадков в Москве на 8%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его данным, прошедшей ночью в городе было зафиксировано 9 миллиметров осадков, что составляет 17% от нормы месяца. При этом с начала ноября в столице выпало 56 миллиметров осадков, что на 8% выше климатической нормы.

"Дожди и теплый воздух, поступающие в столичный регион, привели к очередному сходу снежного покрова. В столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, снег уже сошел", – подчеркнул синоптик.

Как отметил Леус, на метеостанции МГУ установили 1 сантиметр снега, а в северной части Подмосковья его высота составляет от 1 до 3 сантиметров. Метеоролог добавил, что к концу дня он тоже сойдет.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова призвала не ждать снегопадов до конца ноября. Она уточнила, что оставшиеся дни осени будут относительно теплыми, а возможные осадки могут выпасть только в темное время суток.

Кроме того, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что значительных изменений погоды в начале декабря не ожидается. По его оценке, ночные значения в первые дни следующего месяца будут варьироваться между 0 и минус 5 градусами. При этом днем воздух будет прогреваться максимум до 3 градусов.

