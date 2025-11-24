Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 14:24

Общество

Ноябрь перевыполнил месячную норму осадков в Москве на 8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ноябрь перевыполнил месячную норму осадков в Москве на 8%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его данным, прошедшей ночью в городе было зафиксировано 9 миллиметров осадков, что составляет 17% от нормы месяца. При этом с начала ноября в столице выпало 56 миллиметров осадков, что на 8% выше климатической нормы.

"Дожди и теплый воздух, поступающие в столичный регион, привели к очередному сходу снежного покрова. В столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, снег уже сошел", – подчеркнул синоптик.

Как отметил Леус, на метеостанции МГУ установили 1 сантиметр снега, а в северной части Подмосковья его высота составляет от 1 до 3 сантиметров. Метеоролог добавил, что к концу дня он тоже сойдет.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова призвала не ждать снегопадов до конца ноября. Она уточнила, что оставшиеся дни осени будут относительно теплыми, а возможные осадки могут выпасть только в темное время суток.

Кроме того, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что значительных изменений погоды в начале декабря не ожидается. По его оценке, ночные значения в первые дни следующего месяца будут варьироваться между 0 и минус 5 градусами. При этом днем воздух будет прогреваться максимум до 3 градусов.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика