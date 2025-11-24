Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 12:40

Общество

Туманы могут накрыть Москву в середине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 26 и 27 ноября возможно образование туманов, сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в середине этой недели в город будет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому не исключены туманы. Затем подрастет атмосферное давление.

"В результате у нас будет господствовать более сухой и морозный воздух, который в ночное время будет остывать до минус 5–6 градусов", – сказала синоптик.

Она уточнила, что на востоке Московского региона уже сформировался кратковременный туман с видимостью 300–500 метров. Это произошло, потому что минувшей ночью температура воздуха была отрицательная.

"Когда на охлажденную поверхность приходит теплый влажный воздух, в нижнем слое формируется вот такой туман", – объяснила Позднякова.

В свою очередь, в пресс-службах аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево рассказали, что воздушные гавани работают штатно в условиях тумана. Аэропорты не отменяют рейсы, полеты обслуживаются согласно расписанию.

Ранее москвичам рассказали, что не стоит ждать значительных изменений погоды в начале декабря. С его слов, днем воздух будет прогреваться максимум до плюс 3 градусов, а по ночам составлять до минус 5 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

Ледяной дождь в Москве привел к образованию гололеда на дорогах

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика