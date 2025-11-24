Туманы могут накрыть Москву в середине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 26 и 27 ноября возможно образование туманов, сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в середине этой недели в город будет поступать очень теплый воздух. Погоду определит периферия антициклона, поэтому не исключены туманы. Затем подрастет атмосферное давление.

"В результате у нас будет господствовать более сухой и морозный воздух, который в ночное время будет остывать до минус 5–6 градусов", – сказала синоптик.

Она уточнила, что на востоке Московского региона уже сформировался кратковременный туман с видимостью 300–500 метров. Это произошло, потому что минувшей ночью температура воздуха была отрицательная.

"Когда на охлажденную поверхность приходит теплый влажный воздух, в нижнем слое формируется вот такой туман", – объяснила Позднякова.

В свою очередь, в пресс-службах аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево рассказали, что воздушные гавани работают штатно в условиях тумана. Аэропорты не отменяют рейсы, полеты обслуживаются согласно расписанию.

Ранее москвичам рассказали, что не стоит ждать значительных изменений погоды в начале декабря. С его слов, днем воздух будет прогреваться максимум до плюс 3 градусов, а по ночам составлять до минус 5 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.