Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы.

Температура воздуха в понедельник, 24 ноября, начнет опускаться ближе к вечеру, что вызовет появление гололеда на улицах. Предупреждение о погодной опасности будет актуальным до среды, 26 ноября. Москвичей призвали пересесть на метро.

При этом уже в среду ожидается новая волна потепления. Подробнее о том, когда наступит зима – в эфире телеканала Москва 24.

