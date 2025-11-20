Новая волна простудных заболеваний прошла по Москве

В Москве наблюдается новая волна простудных заболеваний. В отличие от предыдущих периодов, люди теперь чаще жалуются не на высокую температуру и кашель, а на сильную слабость и сонливость. Как поясняют врачи, такие симптомы характерны для вирусных инфекций.

Специалисты напоминают о важности профилактики, включая сезонную вакцинацию, соблюдение гигиены, полноценный сон и контроль хронических заболеваний. При появлении первых симптомов рекомендуется оставаться дома, чтобы избежать распространения инфекции и предотвратить осложнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.