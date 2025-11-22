Форма поиска по сайту

22 ноября, 22:08

В ГД будет внесен законопроект о защите покупателей жилья от мошенников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Фракция "Справедливая Россия" на следующей неделе намерена внести в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с "бабушкиной схемой", когда продавцы впоследствии оспаривают совершенные сделки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СР.

"У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе", – сказали в пресс-службе.

Уточняется, что авторами инициативы выступят председатель "Справедливой России" Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее он сообщал ТАСС, что покупку квартиры на вторичном рынке можно сделать безопаснее благодаря "периоду охлаждения" – растягиванию сделки во времени. Он отметил, что депутаты планируют прописать документ так, чтобы ничьи интересы не ущемлялись.

Установление "периода охлаждения" продолжительностью от 5 до 14 дней и более делает юридически несостоятельной ссылку продавца на состояние измененного сознания в течение всего этого срока, подчеркивает Делягин.

По его словам, это защитит добросовестных покупателей от недобросовестных продавцов и ситуаций, когда продавец действительно находился во временно невменяемом состоянии.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков предупредил о случаях, когда деньги за аренду жилья получает мошенник, выдающий себя за представителя собственника. Для защиты риелтор рекомендовал всегда проверять документы на квартиру.

