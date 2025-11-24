Форма поиска по сайту

24 ноября, 12:15

Общество

Врач-невролог предупредил об опасности погодных изменений для здоровья

В Москве бушует непогода. Врач-невролог Илья Громов предупредил, что резкие погодные изменения особенно опасны для людей, перенесших инфаркты и инсульты.

Этой категории граждан рекомендуется соблюдать особую осторожность. По словам специалиста, абсолютно здоровые люди легче переносят подобные перепады, однако и им следует обратить внимание на модификацию образа жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

общество

