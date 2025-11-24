Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Московская железная дорога (МЖД) переведена на усиленный режим работы из-за ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В частности, к работе на радиальных линиях Мосузла привлечены спецтехника, включая 24 локомотива с вибропантографами, и установки для очистки контактной сети от гололеда. Также на некоторых подстанциях запущены схемы подогрева контактной подвески.

Вместе с тем для оперативного реагирования на последствия непогоды на МЖД создали специальный штаб, который принимает все необходимые меры для восстановления графика, уточнили в пресс-службе, добавив, что из-за ухудшения погодных условий на участке Лобня – Бескудниково некоторое время поезда следовали по одному пути в реверсивном режиме.

В пути задерживались поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области. При этом, по информации МЖД, движение на других радиальных направлениях осуществлялось с незначительным отклонением от графика.

На фоне непогоды Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в телеграм-канале Дептранса призвал водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время нахождения за рулем. Также рекомендуется снижать скорость перед пешеходными переходами и избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Как ответили в ведомстве, дождь и низкая температура могут поспособствовать появлению гололедицы. Однако на дорожную ситуацию также могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы. В связи с этим горожанам советовали для поездок пользоваться общественным транспортом.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – заключили в ЦОДД.

Погоду в Москве в первую половину понедельника, 24 ноября, будет определять теплый сектор циклона, а во вторую – холодный атмосферный фронт. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в большом количестве – до 7–9 литров воды на квадратный метр.

Показатели термометров поднимутся до 7 градусов, однако к вечеру опустятся до 0. Порывы юго-восточного, южного и юго-западного ветра прогнозируются до 4–9 метров в секунду с возможным усилением до 13 метров.

