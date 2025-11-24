Москвичей предупредили о дожде, гололеде и мокром снеге 24 ноября

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Мокрый снег, дождь, гололед и температура до 7 градусов ожидаются в Москве в понедельник, 24 ноября, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена теплым сектором циклона, а к вечеру – прохождением холодного атмосферного фронта. Ожидаются осадки с общим количеством до 7–9 литров воды на квадратный метр, что является почти одной пятой месячной нормы.

Синоптик также предупредил, что на дорогах и тротуарах может быть гололед. Вечером ожидается похолодание до нуля градусов.

Ветер будет юго-восточный, южный и юго-западный со скоростью 4–9 метров в секунду и порывами до 13 метров в секунду. Помимо этого, продолжит падать атмосферное давление. По словам Тишковца, оно составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее столичный Дептранс рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды. Водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.

