Жителей столицы призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам рекомендуется 24 ноября пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как прогнозируют синоптики, с 23:00 23 ноября до утра следующего дня в столице местами ожидаются мокрый снег и ледяной дождь. Также может образоваться гололедица.

Водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в ведомстве.

Тем временем городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Состояние дорог находится под постоянным контролем. В зависимости от погодных условий проводятся регламентированные работы, заверили в столичном комплексе горхозяйства.