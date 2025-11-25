Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 26 ноября

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют сильную гололедицу. Такое предупреждение Гидрометцентра сохранится до утра 26 ноября.

Специалисты утверждают, что на этой неделе будет переменчивая погода, что связано с чередованием юго-западных циклонов и гребней антициклонов. В среднем температура будет на 4 градуса выше нормы, теплее всего будет 27 ноября.

