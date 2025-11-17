Роспотребнадзор будет следить за вспышкой лихорадки денге на территории Нигерии

Фото: ТАСС/EPA/REHAN KHAN

На северо-западе Нигерии, в штате Сокото, участились случаи заболевания лихорадкой денге. Специалисты Роспотребнадзора мониторят сообщения о вспышках заболевания, рассказала в пресс-служба ведомства.

Отмечается, что риск распространения лихорадки на территории России отсутствует. При этом туристам рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики при поездках в эндемичные регионы.

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали высокочувствительную тест-систему для диагностики лихорадки денге. С ее помощью медики при необходимости смогут быстро определить причину заболевания.

Также в пунктах пропуска через государственную границу действует система "Периметр". Она позволяет проанализировать риски заражения и выявляет симптомы инфекционных заболеваний у граждан, приехавших из стран с неблагоприятной эпидемиологической средой.

Раннее Роспотребнадзор взял на контроль вспышку вируса Марбург в Эфиопии. На территории города Джинка были выявлено девять зараженных. По данным местных СМИ, там зафиксировали шесть летальных исходов от вируса Марбург.