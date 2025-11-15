Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вспышке вируса Марбург в Эфиопии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вспышке болезни, вызванной вирусом Марбург в Эфиопии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, в городе Джинка было выявлено 9 случаев заболевания.

При этом некоторые СМИ писали о шести летальных исходах, в том числе о двух случаях среди врачей, оказывавших помощь заболевшим.

"Специалисты ведомства проводят постоянный мониторинг ситуации и оценивают возможные эпидемиологические риски для Российской Федерации. На пунктах пропуска через государственную границу сотрудники Роспотребнадзора с использованием автоматизированной информационной системы Периметр" осуществляют усиленный санитарно-карантинный контроль", – говорится в сообщении.

Ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург. Также сотрудники научного центра "Вектор" создали вакцину для профилактики лихорадки.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Там указали на отсутствие устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции. Экологические и климатические факторы не способствуют их размножению.

