14 ноября, 07:45

Общество

В Сети завирусилось видео, где студенты ветеринарного колледжа учатся вместе с собаками

В Сети завирусилось видео из колледжа Московской ветеринарной академии имени Скрябина, где студенты-кинологи посещают занятия вместе со своими питомцами. На ролике, опубликованном студенткой второго курса Иоланой Балицкой, собаки сидят за партами в аудитории. Запись набрала почти 1,5 миллиона просмотров.

Такой формат помогает будущим специалистам сразу применять теорию на практике и лучше понимать поведение животных. Студенты учатся дрессировке, грумингу, ветеринарному уходу и делают это в присутствии своих собак, постоянно отслеживая их состояние и реакцию. Помимо собак, в колледже есть "живой уголок" с лошадьми, овцами, курами и коровами, где студенты осваивают навыки ветеринарной практики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныеобществовидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаЕлизавета Двирник

