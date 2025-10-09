Около 2,5 млн анализов качества воды проведено в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 2,5 миллиона анализов качества воды провели в Москве в период с января по сентябрь, сообщает заммэра столицы Петр Бирюков.

"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей – всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Заммэра объяснил, что каждый день Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Всего в городе находится порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Сама подготовка воды ведется сразу на четырех станциях: Северной, Восточной, Западной и Рублевской.

Кроме лабораторных исследований за качеством воды в Москве следят при помощи свыше 500 приборов автоматического контроля. Изменение основных параметров состава воды сразу отобразится в единой информационной системе. При помощи этой системы специалисты смогут оперативно принять решение по изменению технологических режимов очистки.

"Вода, которая поступает в краны москвичей, соответствует всем нормативам. Это подтверждают проводимые исследования", – указал Бирюков.

Ранее стало известно, что водохранилища Москворецкой и Волжской водных систем заполнены на 83 и 98% соответственно. Этих резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погоды. Водные системы включают 15 водохранилищ на территории Подмосковья, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории составляет порядка 50 тысяч квадратных километров.

