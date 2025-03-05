Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные станции водоподготовки применяют современные методы очистки, в том числе озонируют воду с сорбцией на активированном угле и проводят мембранную фильтрацию. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что Москва ежедневно расходует около трех миллионов кубометров питьевой воды. Регулярный контроль ее качества осуществляют четыре станции водоподготовки – Северная, Восточная, Западная и Рублевская. На каждой из них функционируют лаборатории контроля качества воды.

От источника до кранов вода проходит более 500 датчиков автоматического контроля, которые отслеживают мутность, химический состав, температуру и цветность жидкости. При выявлении нарушений системы специалисты отлаживают технологические режимы очистки, добавил мэр.

Помимо этого, осуществляется отбор проб воды из городской системы водоснабжения. В 2024 году было проведено более 3,2 миллиона исследований, что на 7% больше, чем в предыдущем году, подчеркнул Собянин.

Горожане могут посмотреть результаты исследований на сайте Мосводоканала в разделе "Качество воды в районах Москвы".

Ранее глава города рассказал, что столица с 2012 года активно развивает инженерные системы ТиНАО. На территории округа идет капитальное обновление системы водоснабжения и водоотведения. Таким образом, вся инфраструктура будет сформирована практически заново. При этом поставляемый объем воды с Западной станции водоподготовки уже удалось нарастить более чем в пять раз.